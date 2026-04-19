Jannik Sinner arriverà a Roma in vetta alla Race ATP | ha già più punti di quelli necessari per le Finals dello scorso anno

Jannik Sinner arriverà a Roma in testa alla Race ATP, avendo già accumulato più punti di quelli necessari per le Finals dello scorso anno. La rinuncia di Carlos Alcaraz a Madrid permette all’italiano di dominare sia nel ranking che nella classifica annuale. Con 3.900 punti, Sinner supera di 250 lunghezze lo spagnolo, fermo a 3.650, consolidando la sua posizione prima del torneo romano.

Il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz a Madrid consente all’azzurro Jannik Sinner di arrivare a Roma in testa sia nel ranking che nella Race ATP: nella classifica dell’anno solare 2026 l’azzurro si trova a quota 3900 e vanta 250 punti di margine sull’iberico, secondo a quota 3650. Il terzo in classifica è il tedesco Alexander Zverev, a quota 2290, che non potrebbe raggiungere i primi due neppure vincendo il torneo di Madrid: Jannik Sinner, inoltre, ha già accumulato più punti di quelli che servirono lo scorso anno per qualificarsi alle Finals. Sebbene non ci sia il conforto dell’aritmetica, e l’azzurro non abbia vinto gli Australian Open (i tornei del Grand Slam agevolano ulteriormente nella qualificazione), dunque, Jannik Sinner potrebbe già considerarsi ad un passo dalle ATP Finals 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

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Jannik Sinner "ha tutto per vincere sia a Roma, sia a Parigi, senza dubbio. Adesso arrivano gli internazionali d'Italia, si presenterà quasi certamente da numero uno, è tempo che l'Italia torni a vincere in casa. Sarebbe pure ora, io tra un po' ho 100 anni". Lo ha x.com