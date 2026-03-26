Jasmine Paolini ricorda | Ero raccattapalle Flavia Pennetta mi diceva | Non voglio la palla da te

Jasmine Paolini ha ricordato un episodio avvenuto diversi anni fa durante una partita di Fed Cup, quando aveva circa 13 anni e svolgeva il ruolo di raccattapalle. In quell'occasione, Flavia Pennetta le aveva detto di consegnare la palla a un’altra raccattapalle, escludendola. La giocatrice ha condiviso il ricordo in modo spontaneo, tra le risate.

Jasmine Paolini ha raccontato tra le risate cosa accadde in occasione di un incontro di Fed Cup parecchi anni fa, quando lei aveva 13 anni e faceva la raccattapalle: "Flavia Pennetta mi disse: 'Dai la palla all’altra raccattapalle, perché non la voglio da te'. Ricordo benissimo quel momento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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