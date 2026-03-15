Sinner è un martello demolitore | chiude così la pratica Zverev e vola in finale

Da gazzetta.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha concluso la partita contro Zverev con una vittoria netta e senza esitazioni, assicurandosi così un posto in finale. La sfida, che sulla carta poteva risultare complicata, si è rivelata un dominio continuo da parte del tennista italiano. Con un gioco deciso e preciso, Sinner ha chiuso il match senza lasciare spazio a dubbi, dimostrando di essere in buona forma.

Partita potenzialmente insidiosa, sulla carta. Nella realtà? Una nuova marcia trionfale targata Jannik Sinner. L’altoatesino si impone in due set (6-2 6-4) su Zverev e approda così alla finale a dell'Indian Wells. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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