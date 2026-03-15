Sinner è un martello demolitore | chiude così la pratica Zverev e vola in finale

Jannik Sinner ha concluso la partita contro Zverev con una vittoria netta e senza esitazioni, assicurandosi così un posto in finale. La sfida, che sulla carta poteva risultare complicata, si è rivelata un dominio continuo da parte del tennista italiano. Con un gioco deciso e preciso, Sinner ha chiuso il match senza lasciare spazio a dubbi, dimostrando di essere in buona forma.

Partita potenzialmente insidiosa, sulla carta. Nella realtà? Una nuova marcia trionfale targata Jannik Sinner. L’altoatesino si impone in due set (6-2 6-4) su Zverev e approda così alla finale a dell'Indian Wells. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner è un martello demolitore: chiude così la pratica Zverev e vola in finale Articoli correlati Sinner batte Zverev e vola in finale a Indian WellsL'altoatesino sfiderà uno fra Alcaraz e Medvedev INDIAN WELLS (USA) - Jannik Sinner si qualifica per la finale del "Bnp Paribas Open", il primo... Jannik Sinner si divora Zverev in 2 set (6-2, 6-4) e vola alla sua prima finale a Indian WellsJannik Sinner si prende per la prima volta la finale di Indian Wells, battendo Zverev in due set: 6-2, 6-4. Contenuti e approfondimenti su Sinner è un martello demolitore chiude... Temi più discussi: Pronostico Sinner-Zverev quote analisi semifinale Indian Wells; Trieste, minorenni sorpresi con coltello e martello: denunciati dai Carabinieri; Latina, tenta di rapire bambino di cinque mesi mentre è in macchina con i genitori: arrestato un 34enne; Giannini: Vi racconto l'incontro di oggi con Conte! Ecco il mio pronostico su chi va in Champions. Indian Wells, Sinner-Zverev 6-2, 6-4. L'altoatesino è il primo finalistaSinner-Zverev 6-2,6-4. L’altoatesino è il primo finalista Potente, veloce e irresistibile.Jannik Sinner torna il martello dei tempi in cui indossava levesti di numero uno del modo e va a conquistars ... msn.com Sinner-Zverev, ancora una passo tra la finale di Indian Wells e Jannik: il pronosticoPronostico Sinner-Zverev quote analisi statistiche precedenti semifinale Indian Wells Masters 1000 in programma sabato 14 marzo alle 21.30 ... gazzetta.it Indian Wells, Sinner-Zverev 6-2, 6-4. L'altoatesino è il primo finalista Aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/indian-wells-sinner-liquida-tien-per-6-1-6-2-e-va-in-semifinale-con-zverev-fuori-paolini-errani-atp-1000-0eca6f96-0fff-4 - facebook.com facebook 2016 - Jannik Sinner (Parigi 2025-Indian Wells 2026) è il primo giocatore a raggiungere la finale di due tornei ATP Masters 1000 consecutivi senza perdere un set dai tempi di Andy Murray (Cincinnati-Shanghai) nel 2016. Terminator. x.com