Perugia ha battuto Piacenza con un punteggio di 3-0 nella terza partita della semifinale scudetto di volley maschile, con i set vinti rispettivamente 27-25, 25-21 e 25-15. La squadra ha conquistato la serie con un risultato complessivo di 3-0, dopo aver già vinto le prime due partite con lo stesso punteggio di 3-1. L'incontro si è svolto in un match che ha concluso la serie eliminatoria e ha qualificato Perugia alla finale per il titolo.

Perugia ha sconfitto Piacenza con un nitido 3-0 (27-25; 25-21; 25-15) nella gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile, ha chiuso la serie sul 3-0 (nelle prime due partite di era imposta per 3-1) e si è così qualificata all’atto conclusivo che assegnerà il tricolore. I Block Devils hanno fatto festa di fronte al proprio pubblico del PalaBarton, mostrando una netta superiorità nei confronti della quinta classificata della regular season e meritandosi il diritto di andare a caccia del terzo scudetto della propria storia dopo quelli conquistati nel 2018 e nel 2024, a fronte di cinque finali perse (2013, 2016, 2019, 2021, 2022). I...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perugia chiude la pratica Piacenza e vola in finale scudetto: Giannelli e compagni puntano il tricolore

Ben Tara e Russo show: Perugia batte Piacenza e vola 2-0. Finale scudetto a un passoPiacenza-Perugia 1-3 (18-25, 25-22, 20-25, 20-25) L’analisi di Dante Boninfante a fine partita è lucidissima: "Bisogna ammettere quando gli altri...

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