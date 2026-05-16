Flash mob contro furti e spaccate | La sicurezza è un diritto ci hanno promesso due pattuglie di notte

Un gruppo di cittadini ha organizzato un flash mob per protestare contro furti e spaccate nella zona. Gli organizzatori hanno ricordato che il Comune aveva promesso l’intervento di due pattuglie durante le ore notturne, ma finora non sono stati rispettati gli impegni. La manifestazione si è svolta davanti a un municipio locale, con partecipanti che hanno esposto cartelli e slogan per chiedere maggiore attenzione alle questioni di sicurezza. La questione riguarda soprattutto le aree più a rischio della città.

“Siamo qui perché amiamo la città: troppe persone negli ultimi mesi hanno iniziato a convivere con episodi di degrado urbano, con tensioni che stanno cambiando il volto del centro cittadino – ha evidenziato Silvano Sacchi, presidente del Comitato Bergamo Centro – Vogliamo dare voce al disagio ma anche a una speranza: che Bergamo possa tornare pienamente quel luogo accogliente, ordinato e sicuro che tutti noi conosciamo, amiamo e vogliamo difendere. Una città in cui chi lavora, vive e investe nel centro non si senta abbandonato. Non è una manifestazione contro qualcuno, è per tutti: non è contro un colore o un’amministrazione, è per dare un segnale e a favore di tutti, dei cittadini, dei commercianti, delle famiglie, degli anziani e dei commercianti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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