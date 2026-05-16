Durante un evento a Sorrento organizzato da Teha Group, un rappresentante ha dichiarato che il Sud ha il potenziale per diventare un ponte tra l’Europa e il Mediterraneo. La discussione si è concentrata sulle opportunità di sviluppo e sulla valorizzazione delle risorse locali, con particolare attenzione alle connessioni tra le diverse aree del Mediterraneo e l’Europa. La proposta mira a creare un collegamento più forte tra le regioni, rafforzando i rapporti economici e culturali tra queste zone.

NAPOLI (ITALPRESS) – Intervenendo a Sorrento al forum Verso Sud di Teha Group (The European House – Ambrosetti), il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha ribadito la centralità del Mediterraneo e del Mezzogiorno nelle strategie europee di sviluppo, coesione e competitività, richiamando la necessità di un approccio integrato alle politiche territoriali e di una maggiore valorizzazione degli strumenti europei messi in campo. Fitto ha ricordato come, già nel corso dell’edizione 2025 di Verso Sud, fossero stati evidenziati due elementi strategici: l’azione della Commissione europea sul Mediterraneo, culminata... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fitto “Il Sud può diventare ponte europeo nel contesto Mediterraneo”

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