Fitto Il Sud può diventare ponte europeo nel contesto Mediterraneo

Da iltempo.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento a Sorrento organizzato da Teha Group, un rappresentante ha dichiarato che il Sud ha il potenziale per diventare un ponte tra l’Europa e il Mediterraneo. La discussione si è concentrata sulle opportunità di sviluppo e sulla valorizzazione delle risorse locali, con particolare attenzione alle connessioni tra le diverse aree del Mediterraneo e l’Europa. La proposta mira a creare un collegamento più forte tra le regioni, rafforzando i rapporti economici e culturali tra queste zone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

NAPOLI (ITALPRESS) – Intervenendo a Sorrento al forum Verso Sud di Teha Group (The European House – Ambrosetti), il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha ribadito la centralità del Mediterraneo e del Mezzogiorno nelle strategie europee di sviluppo, coesione e competitività, richiamando la necessità di un approccio integrato alle politiche territoriali e di una maggiore valorizzazione degli strumenti europei messi in campo. Fitto ha ricordato come, già nel corso dell’edizione 2025 di Verso Sud, fossero stati evidenziati due elementi strategici: l’azione della Commissione europea sul Mediterraneo, culminata... 🔗 Leggi su Iltempo.it

fitto il sud pu242 diventare ponte europeo nel contesto mediterraneo
© Iltempo.it - Fitto “Il Sud può diventare ponte europeo nel contesto Mediterraneo”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The girl hates the bossy, teasing CEO, but when he protects her, she drowns in his fierce love!

Video The girl hates the bossy, teasing CEO, but when he protects her, she drowns in his fierce love!

Sullo stesso argomento

Menniti: “Il Sud smetta di pensarsi periferia. Può diventare la piattaforma del Mediterraneo’”Una tre giorni, dal titolo “Il lavoro tra memoria e futuro” che si è celebrata proprio nei giorni della festa del lavoro, il 1 maggio, e che ha visto...

Leggi anche: Genna: "Napoli può diventare la capitale industriale del Mediterraneo"

fitto il sud puòFitto Il Sud può diventare ponte europeo nel contesto MediterraneoNAPOLI (ITALPRESS) - Intervenendo a Sorrento al forum Verso Sud di Teha Group (The European House - Ambrosetti), il vicepresidente esecutivo della Commissi ... italpress.com

Fitto, vi spiego il piano SudIl governo nazionale apre il confronto sul piano Sud con i diretti interessati. Ieri a Roma, nel corso della Conferenza unificata Stato-Regione, le regioni hanno chiesto un approfondimento sulla ... milanofinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web