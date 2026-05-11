Un rappresentante ha dichiarato che Napoli ha il potenziale di diventare la capitale industriale del Mediterraneo. Durante un evento svoltosi oggi, ha sottolineato l'importanza di ridurre l'assistenzialismo, aumentare la competitività e adottare una strategia più orientata all’industria. La discussione si è concentrata sulle possibilità di sviluppo economico e sulle politiche necessarie per raggiungere questo obiettivo.

Napoli, 11 maggio 2026 — Meno assistenzialismo e più competitività. E soprattutto più visione industriale. Vittorio Genna debutta alla guida dell’Unione Industriali Napoli con un consenso quasi plebiscitario — il 97% dei voti — e con un programma che punta a riportare Napoli al centro delle strategie produttive locali e nazionali. Nel suo intervento di insediamento, il nuovo Presidente degli industriali partenopei, a capo di Ala Spa e di AIP Italia,ha tracciato una linea netta: critica verso i ritardi della politica locale ed nazionale, pragmatica sui temi dell’energia e della transizione ecologica, fortemente orientata a infrastrutture, porto, innovazione e crescita dimensionale delle imprese.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Genna: "Napoli può diventare la capitale industriale del Mediterraneo"

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Argomenti più discussi: Unione industriali Napoli, Vittorio Genna è il nuovo presidente; Vittorio Genna prende il timone degli industriali di Napoli; Vittorio Genna nuovo presidente dell’Unione Industriali Napoli; Vittorio Genna eletto presidente dell'Unione Industriale di Napoli con il 97% dei voti.

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