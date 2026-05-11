Genna | Napoli può diventare la capitale industriale del Mediterraneo
Un rappresentante ha dichiarato che Napoli ha il potenziale di diventare la capitale industriale del Mediterraneo. Durante un evento svoltosi oggi, ha sottolineato l'importanza di ridurre l'assistenzialismo, aumentare la competitività e adottare una strategia più orientata all’industria. La discussione si è concentrata sulle possibilità di sviluppo economico e sulle politiche necessarie per raggiungere questo obiettivo.
Napoli, 11 maggio 2026 — Meno assistenzialismo e più competitività. E soprattutto più visione industriale. Vittorio Genna debutta alla guida dell’Unione Industriali Napoli con un consenso quasi plebiscitario — il 97% dei voti — e con un programma che punta a riportare Napoli al centro delle strategie produttive locali e nazionali. Nel suo intervento di insediamento, il nuovo Presidente degli industriali partenopei, a capo di Ala Spa e di AIP Italia,ha tracciato una linea netta: critica verso i ritardi della politica locale ed nazionale, pragmatica sui temi dell’energia e della transizione ecologica, fortemente orientata a infrastrutture, porto, innovazione e crescita dimensionale delle imprese.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Argomenti più discussi: Unione industriali Napoli, Vittorio Genna è il nuovo presidente; Vittorio Genna prende il timone degli industriali di Napoli; Vittorio Genna nuovo presidente dell’Unione Industriali Napoli; Vittorio Genna eletto presidente dell'Unione Industriale di Napoli con il 97% dei voti.
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