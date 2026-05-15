Il Tar della Toscana ha deciso di respingere diciannove ricorsi presentati contro il regolamento del Comune di Firenze riguardante le locazioni turistiche brevi. La decisione riguarda le contestazioni sollevate da alcuni soggetti riguardo alle norme che regolano gli affitti di breve durata all’interno della città. La questione riguarda principalmente le restrizioni e le modalità di gestione degli alloggi destinati al turismo temporaneo. La sentenza conferma quindi l’applicazione delle regole stabilite dall’amministrazione comunale in materia.

FIRENZE – Il Tar della Toscana ha respinto diciannove ricorsi presentati contro il regolamento del Comune di Firenze sulle locazioni turistiche brevi. I provvedimenti giudiziari, pubblicati ieri, confermano la legittimità della norma introdotta dall’amministrazione comunale con l’obiettivo dichiarato di limitare il fenomeno dell’overtourism e tutelare l’abitabilità del centro storico. A presentare i ricorsi erano stati numerosi operatori del settore, associazioni di categoria e privati cittadini, i quali lamentavano una presunta violazione dei principi costituzionali in materia di proprietà privata e libertà d’impresa, oltre a un contrasto con la direttiva servizi dell’Unione Europea e con le competenze legislative dello Stato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Affitti brevi, Tar respinge i ricorsi contro le norme di Firenze: è giro di vite sugli alloggi turistici

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