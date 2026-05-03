Moto pilota muore a Terrasini | tragedia durante la gara del campionato di regolarità

Durante la prima prova del campionato italiano di regolarità gruppo 5 a Terrasini, un pilota ha accusato un malore mentre percorreva il cross test. L'incidente ha causato la morte del motociclista sul posto. La gara è stata immediatamente sospesa e sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il pilota è deceduto. La manifestazione è stata fermata in segno di rispetto.

Tragedia durante la prima prova del campionato italiano regolarità gruppo 5 a Terrasini. Mentre percorreva il cross test Stefano Torrini è stato colto da un malore. E nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, è deceduto in ospedale.Il pilota lombardo aveva 68 anni ed era tesserato con il.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La tragedia al passo del Giogo. Si scontra con una macchina. Muore durante la gita in motodi Stefano Brogioni FIRENZE Un centauro esperto, innamorato della sua moto, curata in maniera maniacale. Tragedia a Vitolini, 58enne muore durante un giro con la moto da crossABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nelle campagne di Vinci Un uomo di 58 anni, appassionato di sport e motocross, ha perso la vita dopo essere... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Morto Alex Zanardi, l'ex pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni; Tragico incidente aereo (FOTO), morto il pilota. L'aliante si è schiantato in alta quota; È morto Alex Zanardi: addio al campione paralimpico; Brescia, altro incidente sulla via Serenissima: muore il motociclista Benedetto Fusco. Cade dalla moto durante una gara di motocross e viene violentemente travolto dalle altre moto in pista, muore a 16 anni Aidan ZinggIl giovane pilota statunitense è deceduto in pista dopo un incidente durante il Mammoth Motocross. La gara è stata interrotta solo due giri dopo l’impatto. H2 in grassetto Incidente fatale durante la ... msn.com Schianto in moto a San Felice a Cancello, morto il 25enne Antonio Esposito: grave l'amico. Ilmattino.it - facebook.com facebook Louis Vervaeke joins Paret-Peintre in criticizing moto support during Giro di Romandia 2026. The Quick-Step rider laments how moto assistance can alter the race dynamics, calling it “a bit like cheating.” Read more on the full article and insights from t… x.com