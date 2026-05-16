A Firenze si tiene una masterclass dedicata al mestiere di comunicare in occasione dei 150 anni di un noto quotidiano. L'evento si concentra sulle evoluzioni delle strategie editoriali in questo lungo periodo e coinvolge caporedattori che illustrano i processi interni della redazione. La discussione mira a fare luce sui metodi di lavoro e sulle trasformazioni nel modo di raccontare le notizie, offrendo uno sguardo diretto sulle pratiche quotidiane di chi si occupa di giornalismo.

? Punti chiave Come cambiano le strategie editoriali dopo 150 anni di storia?. Chi sono i caporedattori che spiegheranno i segreti della redazione?. Come si integra l'estetica delle immagini con il giornalismo moderno?. Perché la teoria accademica deve incontrare la pratica professionale a Novoli?.? In Breve Mercoledì 20 maggio ore 10 presso Campus Novoli via delle Pandette 9. Interventi di Greta Sclaunich, Alessandra Bravi, Bruno Delfino e Iacopo Gori. Focus su strategie redazionali e comunicazione visiva con esperti del Corriere. Obiettivo abbattere distacco tra teoria accademica e pratica professionale giornalistica. Mercoledì 20 maggio alle ore 10, il Campus delle Scienze Sociali di Novoli ospiterà una masterclass dedicata ai 150 anni del, con un specifico sul mestiere di comunicare presso l’Università di Firenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze: masterclass sul mestiere di comunicare per i 150 anni del Corriere

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