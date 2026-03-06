La lettera di Meloni per i 150 anni del Corriere della Sera | L’emozione del giuramento e i funerali di Francesco Valdiserri

Giorgia Meloni ha scritto un articolo sul Corriere della Sera per celebrare i 150 anni del quotidiano, ricordando l'emozione del giuramento e i funerali di Francesco Valdiserri. La premier ha condiviso le sue impressioni sulla storica testata, sottolineando momenti significativi legati a questa ricorrenza. Nell'articolo, Meloni dà spazio alla sua esperienza personale e ai ricordi legati alla pubblicazione.

Giorgia Meloni scrive sul Corriere della Sera la sua testimonianza per i 150 anni del più importante quotidiano nazionale. E lo fa ricordando il giorno del suo giuramento e un aneddoto molto toccante. La lettera della premier. “Quando il direttore Luciano Fontana- scriv e Giorgia Meloni sulla prima pagina del quotidiano di via Solferino – mi ha chiesto, in poche battut e, di ricordare un episodio legato al mio rapporto con il Corriere o con i suoi giornalisti, mi è tornato subito alla mente ciò che è successo il 22 ottobre di quasi quattro anni fa. Per me non è stata proprio una giornata qualunque, ma una di quelle che si ricordano per sempre e che rimangono scolpite nella memoria di una persona, soprattutto di chi ha dedicato gran parte della propria vita al servizio dei cittadini e della Nazione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

