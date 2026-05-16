Fiorentina i convocati per la Juventus | ancora out Kean C' è Gudmundsson

La Fiorentina ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro la Juventus. Sono in tutto ventitré i calciatori scelti dall’allenatore, tra cui figura Gudmundsson, mentre Kean rimane assente per infortunio. La squadra si prepara alla sfida con la rosa completa, fatta di elementi disponibili e alcuni esclusi. La partita si giocherà tra le mura di casa, con la formazione che si sta ultimando in vista del fischio d’inizio.

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