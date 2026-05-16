Fiorentina i convocati per la Juventus | ancora out Kean C' è Gudmundsson
La Fiorentina ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro la Juventus. Sono in tutto ventitré i calciatori scelti dall’allenatore, tra cui figura Gudmundsson, mentre Kean rimane assente per infortunio. La squadra si prepara alla sfida con la rosa completa, fatta di elementi disponibili e alcuni esclusi. La partita si giocherà tra le mura di casa, con la formazione che si sta ultimando in vista del fischio d’inizio.
Dopo aver archiviato il discorso salvezza nello scorso turno, la Fiorentina si appresta a tornare in campo nella trasferta dell'Allianz Stadium, contro la Juventus. Ventitré i giocatori convocati da Vanoli, che dovrà fare ancora una volta a meno di Kean. Alle prese con un dolore alla tibia che lo tormenta da settimane, il numero 9 viola resterà out. Non convocato neanche il lungodegente Lamptey. C'è Gudmundsson, che in settimana si era allenato a parte. Christensen, De Gea, Lezzerini; Balbo, Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Parisi, Pongracic, Ranieri, Rugani; Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour; Gudmundsson, Braschi, Harrison, Piccoli, Solomon. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
FIORENTINA: può ancora salvarsi
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