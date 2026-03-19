Fiorentina in casa Rakow | per andare ai quarti in Conference Gioca Piccoli Kean ancora in panca Morale ritrovato Formazioni
Alle 18:45, la Fiorentina affronta in trasferta il Rakow nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La squadra viola schiera Piccoli dall'inizio, mentre Kean resta in panchina. La formazione si presenta con un morale ritrovato dopo le ultime partite, e questa partita rappresenta un'opportunità per qualificarsi ai quarti. La sfida si svolge al Zaglebiowski Park Sportowy di Sosnowiec.
Sarà una Fiorentina ancora una volta priva di Moise Kean, quella che stasera, a partire dalle ore 18:45 al Zaglebiowski Park Sportowy di Sosnowiec, cercherà di passare il turno negli ottavi di finale di Conference League contro il Rakow. Il centravanti, sempre alle prese con il problema alla tibia, siederà di nuovo in panchina. Probabilmente per partire dall'inizio, domenica, contro l'Inter. Ma intanto la Fiorentina deve cogliere questa grande opportunità, ossia continuare la corsa in Europa, in una stagione fin qui assai tormentata L'articolo Fiorentina in casa Rakow: per andare ai quarti in Conference. Gioca Piccoli, Kean ancora in panca. Morale ritrovato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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