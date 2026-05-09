Fiorentina | i convocati per il GenoaTorna Piccoli Fuori Kean Probabile formazione

La Fiorentina ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per la sfida contro il Genoa. Tra le novità, torna a disposizione Robero Piccoli, mentre Kean è stato escluso dalla lista. La partita si giocherà allo stadio Franchi, dove il tecnico Paolo Vanoli ha scelto la formazione che scenderà in campo. La rosa comprende alcuni ritorni e assenze, con l’obiettivo di preparare al meglio la gara.

FIRENZE – Torna Robero Piccoli nella lista dei convocati di Paolo Vanoli per la partita al Franchi contro il Genoa. Non c’è invece Moise Kean rientrato dal permesso familiare e, a quanto pare, ancora alle prese con il problema alla tibia. Ecco l’elenco completo dei convocati.. Ed ecco la probabile formazione: De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson (Solomon). Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: i convocati per il Genoa.Torna Piccoli. Fuori Kean. Probabile formazione

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