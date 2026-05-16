Domani si terrà il primo test di una corsa ciclistica, ma il vero rischio si presenterà con la cronometro di Viareggio. Attualmente, il portoghese ha un vantaggio di circa tre minuti e quindici secondi sul concorrente danese, che si trova in seconda posizione. La salita del Corno delle Scale, secondo gli esperti, non dovrebbe essere sufficiente per il danese per recuperare tutto lo svantaggio e conquistare la testa della classifica. La sfida promette di essere aperta fino alla fine.

Quando è sceso dalla zona delle premiazioni, la maglia rosa Afonso Eulalio ha sorriso e ha detto che la miglior difesa è l’attacco. In effetti oggi è andata proprio così e al termine della dura tappa dei Muri marchigiani, verso il traguardo di Fermo, è stato proprio lui a muoversi dal gruppo dei migliori per tentare l’affondo. Il team Bahrain Victorious ha avuto sfortuna in Bulgaria quando a causa di una caduta ha perso il capitano designato Santiago Buitrago, però ha trovato questo 24enne portoghese bravissimo a indovinare la fuga giusta nella giornata di Potenza accumulando un vantaggio di oltre sei minuti su Vingegaard e gli altri big. Ieri salendo sul Blockhaus ne ha persi meno della metà e dunque viene naturale chiedersi a questo punto fino a quando potrà restare in testa alla classifica del Giro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fino a quando Eulalio resterà in rosa? Domani primo test, ma il vero pericolo è la crono di Viareggio

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