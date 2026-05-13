Alfonso Eulalio è diventato il nuovo leader del Giro d’Italia 2026, dopo aver conquistato la maglia rosa durante una delle tappe più impegnative. L’atleta, in forza alla squadra Bahrain, ha espresso entusiasmo per il risultato ottenuto, sottolineando di non essere Almeida. La gara prosegue con i ciclisti che affrontano le ultime fasi del percorso, in attesa delle prossime sfide e delle decisioni definitive sulla classifica generale.

Alfonso Eulalio è il nuovo leader del Giro d’Italia 2026. Il corridore in forza alla Bahrain – Victorious è riuscito nell’intento al termine della quinta frazione, arrivando secondo in una fuga bidone dietro l’eroico spagnolo Arrieta (UAE Team Emirates XRG) al termine di un percorso di 203 km con partenza da Praia a Mare ed arrivo a Potenza. Il lusitano si presenterà quindi al via della sesta tappa con la maglia rosa, vantando un vantaggio di a 2’’51 dallo spagnolo vincitore di oggi e di 3’34’’ su Christian Scaroni. Una volta arrivato in zona mista, il corridore ha commentato quanto fatto. “ Non so ancora cosa dire su questa maglia rosa, è...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alfonso Eulalio esulta al Giro d’Italia: “Io in maglia rosa? Qualcosa di pazzesco. Ma non sono Almeida…”

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