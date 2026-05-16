Finisce ai domiciliari dopo un’aggressione ma evade spesso e viene arrestato

Una persona sottoposta agli arresti domiciliari per un episodio di aggressione è stata più volte trovata fuori casa e arrestata di nuovo. Durante un episodio recente, ha colpito un giovane con un pugno senza apparente motivo, facendolo cadere e riportare ferite gravi, tra cui un forte trauma cranico. La situazione si ripete da tempo, con l’individuo che evade frequentemente e viene prontamente arrestato dalle forze dell’ordine.

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Con un pugno, senza un apparente motivo, atterra un giovane che resta ferito gravemente dopo aver battuto violentemente la testa. Poi il, 25enne, finito agli arresti domiciliari, viene pizzicato ad ’evadere’ di casa. Per questo motivo finisce in arresto e per lui si aprono le porte del carcere. L’aggressione risale al 17 novembre scorso: dopo le indagini i carabinieri della stazione di Ferrara lo avevano arrestato per l’ipotesi di reato di lesioni gravissime. Il venticinquenne, residente in città, nella notte del 17 novembre, nei presi del “grattacielo”, aveva aggredito un giovane colpendolo violentemente al volto senza alcun apparente motivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finisce ai domiciliari dopo un’aggressione, ma evade spesso e viene arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: È ai domiciliari per spaccio: evade ma viene intercettato in stazione Era ai domiciliari per rapina ma evade: 18enne arrestatoDurante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Stazione Ferroviaria e vie... Finisce ai domiciliari dopo un’aggressione, ma evade spesso e viene arrestatoCon un pugno, senza un apparente motivo, atterra un giovane che resta ferito gravemente dopo aver battuto violentemente la ... ilrestodelcarlino.it Un diciottenne di #Foligno finisce ai domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver picchiato e violentato la fidanzata quindicenne e averle ucciso il gatto calpestandolo davanti a lei. ift.tt/5dMOvbY x.com Rieti, 53enne con precedenti aggredisce la compagna. Finisce ai domiciliariLe ferite provocate con un'arma da taglio. Dopo il trasporto della donna in ospedale, gli agenti della volante lo bloccano nella casa che divideva con lei nel centro di Rieti. Aveva già ricevuto un pr ... rainews.it