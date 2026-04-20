È ai domiciliari per spaccio | evade ma viene intercettato in stazione

Un uomo di 49 anni, sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio, è stato intercettato in stazione mentre si trovava fuori dalla propria abitazione. I carabinieri di Bondeno, impegnati nei controlli di routine nel pomeriggio di sabato 18, hanno arrestato l’uomo con l’accusa di evasione. L’intervento si è concluso con il suo ritorno in custodia.

Domiciliari a rischio per un 49enne. Nel pomeriggio di sabato 18, i carabinieri di Bondeno, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un uomo con l’accusa di evasione.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’uomo era agli arresti domiciliari presso una.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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