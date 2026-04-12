Era ai domiciliari per rapina ma evade | 18enne arrestato

Durante la scorsa settimana, sono stati effettuati controlli nelle aree centrali della città, tra cui la stazione ferroviaria, via Colombo, Piazzale Roma, Viale Dante e via IV Novembre, con l’impiego di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, su disposizione del Questore. In uno di questi controlli, è stato arrestato un diciottenne che si trovava ai domiciliari per un reato di rapina, ma era riuscito ad evadere.

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Stazione Ferroviaria e vie limitrofe, Via Colombo, Piazzale Roma, Viale Dante, via IV Novembre) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Rapina e aggressione a Giugliano nel 2024: arrestato 18enne, sconterà oltre 3 anni ai domiciliariI carabinieri della stazione di San Marcellino hanno eseguito un ordine di detenzione domiciliare nei confronti di un 18enne residente a Giugliano,... Ai domiciliari per rapina evade e gira in centro: la polizia lo arrestaUn 18enne che era evaso dagli arresti domiciliari è stato bloccato e arrestato dalla polizia.