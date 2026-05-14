San marino Per Fiorita e Virtus c’è la Conference

A San Marino, la Virtus ha conquistato il pass per la Conference League dopo aver battuto il Domagnano in una partita combattuta allo stadio ’Ezio Conti’. La vittoria ha permesso alla squadra di qualificarsi alla fase europea, mentre l’altra formazione è arrivata a un passo dalla finale playoff. La partita è stata molto tesa e ha deciso chi accederà alle competizioni internazionali e chi invece dovrà aspettare un’altra occasione.

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La corsa alla Conference League emette i suoi verdetti definitivi. E anche la corsa playoff. Allo stadio ’Ezio Conti’, la Virtus strappa il pass europeo e la finale playoff per il rotto della cuffia contro un Domagnano eroico. Sotto di due reti dopo l’eurogol di Ferraro al 33’ e condizionato dal rigore fallito da Scappini, il club di Acquaviva approfitta dell’espulsione dello stesso Ferraro per tentare la rimonta. Il muro giallorosso crolla solo all’86’, quando Scappini si riscatta con un’incornata vincente su cross di Piscitella, fissando l’1-2 che vale anche la certezza delle competizioni Uefa. Contemporaneamente, ad Acquaviva, La Fiorita ribalta i favori del pronostico contro il Tre Penne.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - San marino. Per Fiorita e Virtus c’è la Conference ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Campionato sammarinese. Scattano le semifinali: Virtus-Domagnano e Tre Penne-La FioritaScattano oggi le semifinali di andata dei playoff del campionato sammarinese, con due sfide che promettono scintille. Leggi anche: San Marino contro la violenza di genere: il brano musicale e la collaborazione con San Marino United Artists Temi più discussi: La Fiorita trascina anche la Virtus in Europa, ma che brivido per i neroverdi!; San marino. Per Fiorita e Virtus c’è la Conference; La Fiorita, finale play-off e Conference League in tasca: battuto 1-0 il Tre Penne; San Marino. La Fiorita, Stefano Ceci confermato sulla panchina gialloblù. | i colpi di testa di Grandoni e Scappini valgono la Conference League: La Fiorita e Virtus sono in finale dei playoff, ma già certe dell'Europa! ? fsgc.sm/it/notizia/cam… #CampionatoSammarinese #Semifinali x.com Piccolo così: San Marino, La Fiorita e il sogno ConferenceUn sogno piccolo 61 chilometri quadrati, quello tenuto vivo dai ragazzi de La Fiorita. Un sogno nel cassetto aggrappato, in questo momento, a due colori precisi: il giallo e il blu. La squadra dell’ex ... gianlucadimarzio.com La Fiorita passa il turno: il portiere romano Vivan protagonista,SAN MARINO - Storica qualificazione de La Fiorita al secondo turno dei preliminari di Conference League grazie al successo ai rigori (4-2) contro i bielorussi dell’Isloch per il gol del 22enne ... ilmessaggero.it