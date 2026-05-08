GPG di Riccione scudetti del debutto a Mendoza Lyon Cantarini e Mangini | rivivi le emozioni su Sportface TV

Nel secondo giorno del 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” a Riccione, sono tornati in pista i ragazzi che hanno esordito in questa edizione. Tra le gare in programma, si sono disputati anche gli scudetti del debutto a Mendoza, Lyon, Cantarini e Mangini. Le emozioni delle prime competizioni si sono vissute anche su Sportface TV, dove sono stati trasmessi gli eventi principali.

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Seconda giornata dedicata ai debuttanti al 62° Gran Premio Giovanissim “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione. Sulle pedane del PlayHall sono stati assegnati quattro titoli italiani nelle categorie Bambine e Maschietti, con i successi di Kate Aubrey Mendoza, Amoret Virgina Lyon, Leonardo Cantari e Lorenzo Mangini. Nella sciabole femminile Bambine, Kate Aubrey Mendoza del Petrarca Scherma Padova ha conquistato il titolo al termine di una finale tiratissima, vinta 10-9 contro Giuditta Lucia Pistacchi del Club Scherma Voltri. Bronzo per Emma Terranova, anche lei del Petrarca Scherma, e per Sofia De Filippo dell’Ager Nucerinus. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Posillipo primo nel girone di Conference Cup: Matarò battuto 12-10. Rivivi le emozioni su su Sportface TVI rossoverdi di Pino Porzio chiudono la seconda fase di qualificazione a punteggio pieno — quattro vittorie su quattro — superando gli spagnoli del... Posillipo primo nel girone di Conference Cup: Matarò battuto 12-10. Rivivi le emozioni su Sportface TVI rossoverdi di Pino Porzio chiudono la seconda fase di qualificazione a punteggio pieno — quattro vittorie su quattro — superando gli spagnoli del... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: 62° GPG Renzo Nostini – Trofeo Kinder Joy of Moving: Damiano Fiocchini ed Emilia Caprari nel fioretto, Martina Della Piana e Marco Petralia nella sciabola sono i primi campioni italiani di Riccione 2026. Riccione capitale della scherma: chiusi i Campionati Italiani Master, ora spazio ai giovani del GPG Renzo NostiniSi è conclusa ufficialmente nella giornata di ieri la straordinaria parentesi dedicata ai Campionati Italiani Master, un evento che ha ribadito con forza la centralità della città di Riccione nel cale ... altarimini.it Riccione non si ferma: A1 in tasca e finale scudettoÈ un finale di stagione in festa per la Ginnastica Riccione, che centra i due obbiettivi principali dell’anno e si può dedicare a un ultimo evento in cui mettere in mostra tutte le sue qualità. ilrestodelcarlino.it