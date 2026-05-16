Filosofia nei licei | allarme docenti per il rischio di svuotamento

In alcuni licei italiani, i docenti esprimono preoccupazione riguardo alla possibile riduzione dello studio di autori come Spinoza e Marx nei programmi scolastici. La presenza dell'educazione civica sembra aver comportato una diminuzione delle ore dedicate ai classici e alla filosofia. Questa tendenza solleva domande sulla varietà del patrimonio culturale e sulla formazione critica degli studenti. La discussione riguarda il bilanciamento tra materie civiche e studio delle grandi opere filosofiche tradizionali.

? Punti chiave Perché autori come Spinoza e Marx rischiano di sparire dai programmi?. Come influisce l'educazione civica sul tempo dedicato allo studio dei classici?. Chi sono i docenti che guidano questa nuova selezione ideologica?. Quali conseguenze avrà la riduzione della filosofia a mera gestione emotiva?.? In Breve Carenza ore tra 66 e 99 annuali per educazione civica e orientamento.. Rischio esclusione autori Spinoza, Marx e Gramsci per favorire Maritain e Mounier.. Coordinatori Fabris e Mugnai guidano commissione con orientamento verso l'idealismo italiano.. Rischio violazione autonomia scolastica garantita dall'articolo 33 della Costituzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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