Filosofia nei licei Marx e Spinoza esclusi? Perla | Elenco indicativo terremo in considerazione dei rilievi

Oltre sessanta docenti universitari hanno sottoscritto un appello in cui criticano le recenti linee guida nazionali per l’insegnamento della filosofia nei licei, ritenendole insufficienti. Tra le questioni sollevate, la mancata inclusione di autori come Marx e Spinoza. La docente responsabile ha precisato che si tratta di un elenco indicativo e che eventuali rilievi saranno presi in considerazione.

Oltre sessanta professori universitari hanno firmato un appello che boccia senza mezzi termini le nuove indicazioni nazionali per l’insegnamento della filosofia nelle scuole superiori. Nel mirino finisce l’esclusione di autori come Spinoza, Leibniz e Marx. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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