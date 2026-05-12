Filosofia nei Licei De Cristofaro AVS su Valditara | Ossessione ideologica esclusi Spinoza e Marx

Il gruppo Misto Alleanza Verdi e Sinistra del Senato ha reso noto un comunicato stampa in cui annuncia di aver presentato un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell'Istruzione e del Merito. La questione riguarda il programma di filosofia nei licei, con particolare attenzione alle scelte didattiche e alle esclusioni di alcuni filosofi come Spinoza e Marx. La comunicazione è stata diffusa oggi, 12 maggio 2026.

L'ufficio stampa del gruppo Misto Alleanza Verdi e Sinistra del Senato ha diffuso oggi, 12 maggio 2026, un comunicato stampa in merito alla presentazione di un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Anche la cancellazione della filosofia critica, da #Spinoza a #Marx, dai programmi dei licei è un #lapsus del ministro #Valditara o è intenzionale #censura culturale, intimorito dallo spettro del pensiero libero che si aggira per le aule scolastiche? x.com

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