Fiat a Milano | tra icone storiche e concept la mobilità diventa moda

A Milano, l'attenzione sulla mobilità si intreccia con il mondo della moda, trasformando le automobili in elementi di stile. Durante la settimana della moda, sono stati presentati veicoli che si distinguono per design e innovazione, alcuni ispirati a tendenze fashion. Nei laboratori degli studenti dell'istituto di design, sono stati sviluppati nuovi concept di mobilità, evidenziando un forte legame tra tecnologia e estetica. Questo evento ha messo in mostra come le auto possano diventare accessori di tendenza anche in ambiti non tradizionali.

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