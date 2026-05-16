Fiat a Milano | tra icone storiche e concept la mobilità diventa moda

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, l'attenzione sulla mobilità si intreccia con il mondo della moda, trasformando le automobili in elementi di stile. Durante la settimana della moda, sono stati presentati veicoli che si distinguono per design e innovazione, alcuni ispirati a tendenze fashion. Nei laboratori degli studenti dell'istituto di design, sono stati sviluppati nuovi concept di mobilità, evidenziando un forte legame tra tecnologia e estetica. Questo evento ha messo in mostra come le auto possano diventare accessori di tendenza anche in ambiti non tradizionali.

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? Domande chiave Come può un'auto diventare un accessorio della Fashion Week?. Quali nuovi concept sono nati dai laboratori degli studenti IED?. Perché Fiat ha scelto il quartiere Tortona per questa installazione?. Cosa accomuna la Fiat 500 del 1957 ai prototipi del futuro?.? In Breve Installazione immersiva CIAO FUTURO presso Magna Pars nel quartiere Tortona di Milano.. Esposizione modelli storici Fiat 500 del 1957 e Fiat Panda anni 80.. Presentazione tre concept inediti sviluppati dagli studenti degli istituti IED e ISIA.. Fiat presenta la Topolino Gallo e l’installazione immersiva CIAO FUTURO! presso Magna Pars a Milano, nel cuore del quartiere Tortona, durante la Milano Fashion Week. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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