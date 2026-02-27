Mahmood protagonista dell’ultimo atto dello show esclusivo di Adidas alla Milano Fashion Week Il nuovo concept del brand mette in dialogo sport moda e musica

Durante la Milano Fashion Week, Adidas ha presentato un nuovo concept attraverso uno spettacolo suddiviso in tre atti, che ha coinvolto Mahmood come protagonista. Lo show ha combinato elementi di sport, moda e musica, creando un’esperienza originale e inaspettata. L’evento si è svolto come parte di una delle iniziative esclusive del brand durante la settimana dedicata alla moda.

Adidas arriva alla Milano Fashion Week con uno show totalmente UNEXPECTED. Il nuovo concept del brand viene presentato sotto forma di un vero spettacolo diviso in tre atti. Tre racconti. Un filo unico: il legame sempre più stretto tra sport e moda. Gli spazi dell'Università Bocconi si trasformano in un palcoscenico unico che accoglie contemporaneamente modelli, calciatori, atleti. Tutti insieme. Da Alessandro Del Piero, con la Jersey ITALY 1970s, a Rafael Leao, fino a Dorothea Wierer e Gabriele Anakin. Protagonista assoluto del gran finale? Mahmood, in tuta rossa personalizzata Swarovski per Adidas.