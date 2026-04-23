FIAT e la mobilità urbana del futuro alla Milano Design Week 2026

Durante la Milano Design Week 2026, il brand torinese ha annunciato un progetto che coinvolge gli studenti di IED e ISIA nella progettazione di una citycar dedicata alla mobilità urbana futura. La collaborazione mira a sviluppare un'idea di veicolo compatto e sostenibile, pensato per adattarsi alle esigenze delle città moderne. La presentazione delle proposte avverrà nel corso dell’evento, con l’obiettivo di esplorare nuove soluzioni di mobilità urbana.

Un’identità che vuole orgogliosamente conservare, anticipando i cambiamenti e guardando, quindi, alle nuove generazioni. «Dobbiamo dare una risposta anche ai giovani che oggi comprano meno auto», ha concluso François. «Così abbiamo chiesto direttamente a loro come vorrebbero la citycar del futuro». Da qui è nata l’idea di coinvolgere gli studenti di IED Torino e ISIA Roma, tra i 22 e i 24 anni, chiedendo loro un’idea di vettura che, appunto, interpreti ciò che potrebbe diventare la mobilità del domani e che sia autenticamente FIAT: compatta, funzionale, gioiosa, innovativa e incentrata sull’uomo. «L’obiettivo era apparentemente semplice:...🔗 Leggi su Vanityfair.it

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FIAT alla Milano Design Week 2026: CIAO FUTURO!

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