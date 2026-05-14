La Fiat 500 ibrida diventa anche cabrio | debutta la Dolcevita

Una nuova versione della Fiat 500 ibrida è stata presentata, questa volta anche nella versione cabrio. La vettura, in edizione limitata, si distingue per alcuni dettagli specifici che la rendono facilmente identificabile. La versione convertibile si aggiunge alla gamma già esistente, offrendo un’opzione aperta ai clienti interessati alla compatta elettrificata. La produzione di questa versione è limitata e si concentra su un pubblico che cerca un mix tra stile e sostenibilità.

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Fiat amplia ulteriormente la gamma della 500 hybrid con il lancio della nuova serie speciale 500 Dolcevita, disponibile solo in versione cabrio e in edizione limitata. Il nome è un richiamo esplicito alla Dolce Vita italiana e al periodo storico che le fa da sfondo. L'edizione speciale può essere già ordinata, mentre l'arrivo nei concessionari è previsto a partire da fine giugno, con un prezzo di listino che parte da 25.200 euro. Accanto alla serie speciale Dolcevita, Fiat ha presentato anche la nuova 500 hybrid 3+1, progettata per migliorare l'accessibilità e la praticità, preservando al contempo il design il design classico.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Fiat 500 ibrida diventa anche cabrio: debutta la Dolcevita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Debutta la Fiat 500 ibrida: il ritorno dell’icona per tutti Sullo stesso argomento Nuova Fiat 500 Hybrid Dolcevita: davvero a 19.950€?Fiat presenta la 500 Hybrid Dolcevita, una serie speciale a tiratura limitata della 500 ibrida disponibile esclusivamente in versione cabrio. Leggi anche: Fiat 500 ibrida, la piccola che tutti guardano quando passa Temi più discussi: Fiat 500 Hybrid Dolcevita, la nuova versione del Cinquino in vendita da 25.200 €; Offerta Fiat Hybrid 500 Dolcevita, quanto conviene?; Nuova FIAT 500 Hybrid Dolcevita: la serie speciale debutta in promozione; FIAT firma l’estate con un'edizione anni '60: i prezzi della 500 Dolcevita. Dopo tanti test, ecco la mia classifica delle 6 auto ibride più affidabili ed efficienti del momento: da Toyota Yaris Hybrid a Hyundai Ioniq Hybrid, passando per MG3, Citroën C3, Fiat 500 e Renault Clio. Quale preferisci? #AutoIbride #Motori 2lnk.io/2rYsm x.com Stellantis lancia la nuova Fiat 500 ibrida a Mirafiori. Elkann: il mercato non è pronto all’elettrico, l’Ue cambi le regoleStellantis punta al vero rilancio di Mirafiori con il debutto della nuova Fiat 500 Hybrid, il modello che segna la ripartenza produttiva dello storico stabilimento torinese. Le linee sono già attive ... milanofinanza.it FIAT 500 Hybrid Dolcevita: l’iconica Cabrio torna protagonistaFIAT 500 Hybrid Dolcevita: l'edizione limitata esclusivamente Cabrio che celebra lo stile italiano anni '60 con tecnologia ibrida ... rumors.it