Nuova Fiat 500 Hybrid Dolcevita | davvero a 19.950€?

Fiat ha annunciato l’arrivo della nuova 500 Hybrid Dolcevita, una versione speciale a tiratura limitata della piccola auto compatta. La vettura è disponibile esclusivamente in versione cabrio e fa parte della gamma ibrida. La richiesta di informazioni riguarda il prezzo di vendita, che viene indicato a 19.950 euro. La presentazione ufficiale dell’auto è recente e la disponibilità è limitata.

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Fiat presenta la 500 Hybrid Dolcevita, una serie speciale a tiratura limitata della 500 ibrida disponibile esclusivamente in versione cabrio. Si ispira allo “stile italiano senza tempo” della dolce vita anni Sessanta. Prezzo di listino 25.200 euro, ma in promozione di lancio scende a 19.950 euro. Una serie speciale solo Cabrio. Versione speciale della Fiat 500 Hybrid, l’ibrida termica della citycar di Mirafiori. Disponibile solo nella variante cabrio con capote in tessuto blu. Ordini aperti dal 12 maggio 2026 in Italia. Consegne previste a partire dalla fine di giugno 2026. Cosa la distingue dalla 500 Hybrid normale. Capote in tessuto blu dedicata alla serie speciale.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat 500 Hybrid Dolcevita: davvero a 19.950€? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FIAT 500 1.0 HYBRID DOLCEVITA - UNIPRO' Notizie correlate Nuova Fiat 500 Hybrid 2026: davvero a 14.950€ con la promo?La Fiat 500 Hybrid di sesta generazione (Tipo 312) è la citycar più venduta d’Italia da 18 anni. Nuova Fiat Grande Panda Turbo 100 a 14.950€: si fa davvero?Fiat apre i suoi showroom questo weekend, sabato 18 e domenica 19 aprile, con una mossa che tocca il punto più sensibile del mercato: il prezzo. Temi più discussi: FIAT presenta la Nuova serie speciale 500 Hybrid Dolcevita, un'espressione senza tempo dello stile italiano; Nuova FIAT 500 Hybrid Dolcevita: la serie speciale debutta in promozione; Come stanno andando le vendite di Fiat 500 Hybrid?; FIAT 500 Hybrid Dolcevita: eleganza retrò e capote blu per la nuova serie limitata. FIAT amplia la gamma 500 Hybrid con la nuova Dolcevita, serie limitata proposta solo in versione Cabrio. #Motorionline motorionline.com/fiat-500-hybri… x.com Fiat 500 Hybrid Dolcevita: arriva la nuova Cabrio italiana tra stile iconico e motore mild hybridFIAT presenta la nuova 500 Hybrid Dolcevita, serie speciale Cabrio ispirata alla Dolce Vita italiana. Design esclusivo, dotazioni premium e motorizzazione mild hybrid confermano il ruolo centrale dell ... automoto.it Fiat 500 Dolcevita 2026: caratteristiche, prezzi e novità della nuova 3+1Fiat 500 Dolcevita 2026: caratteristiche, prezzi e dettagli della serie speciale cabrio e della nuova 500 Hybrid 3+1. newsauto.it