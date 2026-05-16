Festival di Cannes 2026 | i look da giorno delle star

Al Festival di Cannes 2026, le star sono arrivate mostrando i loro look da giorno. La prima a catturare l’attenzione è stata un’attrice nota, che ha scelto un completo firmato da un noto stilista francese. La manifestazione, ora in corso, ha visto anche altre celebrità sfilare sul tappeto rosso indossando abiti eleganti e di tendenza. Le scelte di stile sono state oggetto di attenzione tra pubblico e media presenti alla manifestazione.

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