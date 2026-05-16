Festival di Cannes 2026 | i look da giorno delle star
Al Festival di Cannes 2026, le star sono arrivate mostrando i loro look da giorno. La prima a catturare l’attenzione è stata un’attrice nota, che ha scelto un completo firmato da un noto stilista francese. La manifestazione, ora in corso, ha visto anche altre celebrità sfilare sul tappeto rosso indossando abiti eleganti e di tendenza. Le scelte di stile sono state oggetto di attenzione tra pubblico e media presenti alla manifestazione.
Il Festival di Cannes 2026 ha aperto le sue porte, e le star hanno già stupito con i loro look. Demi Moore ha fatto il suo ingresso in grande stile, indossando un total look firmato Jacquemus. La sua scelta di colori vivaci e forme voluminose ha catturato l’attenzione di tutti. Altri volti noti hanno seguito l’esempio, mostrando tendenze fresche e audaci, perfette per la primavera. Demi Moore: un look audace e colorato. Cosa succede se si smette di usare il reggiseno? Scopriamolo Demi Moore ha inaugurato il festival con un outfit che riflette il suo spirito vivace. Il total look Jacquemus è caratterizzato da colori brillanti e un design voluminoso. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
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