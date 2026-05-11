Festival di Cannes 2026 quando inizia e le star sulla Croisette da Demi Moore in giuria a Monica Bellucci
Il Festival di Cannes 2026 si svolgerà dal 12 al 23 maggio, con la 79esima edizione che si terrà sulla celebre passeggiata della Croisette. Quest’anno, tra le protagoniste ci saranno figure di rilievo del cinema internazionale, tra cui una celebre attrice statunitense in giuria e un’illustre attrice italiana che parteciperà come ospite. La manifestazione attirerà numerosi artisti e giornalisti provenienti da tutto il mondo, pronti a seguire gli eventi e le proiezioni in programma.
Il Festival di Cannes 2026 sta per aprire i battenti. La 79esima edizione della kermesse cinematografica si tiene dal 12 al 23 maggio, e anche quest’anno la Croisette si prepara ad accogliere un parterre di star internazionali di tutto rispetto. A presiedere la giuria è il regista sudcoreano Park Chan-wook e la Palma d’Oro alla Carriera viene consegnata a due monumenti: Barbra Streisand e Peter Jackson. La madrina di questa edizione è l’attrice francese Eye Haïdara. Impossibile, però, non notare un’assenza pesante per il nostro Paese: nessun film italiano in concorso, e ciò non accadeva da dieci anni. Possiamo però consolarci con la lista delle star attese sulla Croisette, tra cui la meravigliosa Monica Bellucci.🔗 Leggi su Dilei.it
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