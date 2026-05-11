Festival di Cannes 2026 quando inizia e le star sulla Croisette da Demi Moore in giuria a Monica Bellucci

Il Festival di Cannes 2026 si svolgerà dal 12 al 23 maggio, con la 79esima edizione che si terrà sulla celebre passeggiata della Croisette. Quest’anno, tra le protagoniste ci saranno figure di rilievo del cinema internazionale, tra cui una celebre attrice statunitense in giuria e un’illustre attrice italiana che parteciperà come ospite. La manifestazione attirerà numerosi artisti e giornalisti provenienti da tutto il mondo, pronti a seguire gli eventi e le proiezioni in programma.

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