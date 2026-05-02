Tra Medicina e Bologna si svolge una serie di diciannove eventi che uniscono arte e musica, offrendo l’opportunità di scoprire tesori nascosti e capolavori storici. La manifestazione si concentra su luoghi e opere che hanno segnato il territorio, coinvolgendo artisti e musicisti che hanno contribuito a plasmare la tradizione locale. Gli appuntamenti si susseguono in diverse location, creando un percorso che unisce passato e presente attraverso esibizioni e visite guidate.

? Cosa scoprirai Quali tesori nascosti si apriranno tra Medicina e Bologna?. Chi sono i maestri che hanno modellato il volto del territorio?. Come dialogano la pittura di Sirani e la liuteria moderna?. Dove si possono ammirare i modelli inediti di Marcantonio Franceschini?.? In Breve Rassegna attiva dal 2 al 31 maggio 2026 tra Medicina, Bologna e comuni limitrofi.. Eventi includono mostre di Marcantonio Franceschini e opere dello scultore Angelo Gabriello Piò.. Tributi musicali a Elia Vannini presso la Chiesa del Crocifisso e Pieve di Cento.. Percorsi coinvolgono Budrio, San Giovanni in Persiceto e il Cimitero della Certosa.. Dal 2 al 31 maggio 2026, la rassegna delle Giornate barocche trasforma il territorio tra Medicina e Bologna in un palcoscenico diffuso con 19 appuntamenti dedicati alle arti del Secolo d’Oro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barocco tra Medicina e Bologna: 19 appuntamenti tra arte e musica

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