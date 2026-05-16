Festa di strada a Castel Maggiore

A Castel Maggiore si svolge una festa di strada che coinvolge due giornate di eventi. Venerdì 15, in piazza Pace, si possono trovare bancarelle di prodotti gastronomici e food truck, con gonfiabili posizionati davanti al Comune. Il giorno successivo, sabato 16, via Matteotti sarà chiusa al traffico e ospiterà writer provenienti da diversi paesi per riqualificare il sottopasso. L’area sarà animata da attività con gli amici del salotto dell’artista e da un grande DJ set.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Venerdì 15 si parte con i banchi di prodotti gastronomici e food truck in piazza pace, gonfiabili davanti al Comune, sabato 16 si chiude via Matteotti che ospiterà writers da tutto il mondo per rifare il look del sottopasso, animazione con gli amici del salotto dell'artista e grande dj set in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video After dying, I woke on the day I was trapped into marriage. This time, a powerful man awaits me. Sullo stesso argomento Leggi anche: Judo, Trofeo Italia Kata: record di partecipazione a Castel Maggiore Tragedia a Castel Maggiore: coppia trovata morta in casaTragedia nel primo pomeriggio a Castel Maggiore, nel Bolognese, dove una coppia è stata trovata morta all’interno della propria abitazione in zona... Quelli che aspettano il Giro d'Italia. La festa della corsa rosa vista a lato della strada. Il giro per l'Italia di Mauro e Alina e gli altri volti a bordo strada - di @giostuzzi x.com La festa della mamma è corsa prima che i bambini mi aiutassero a piantare i fiori nel pomeriggio. Bellissima giornata per farlo! reddit Festa di strada a Castel MaggioreVenerdì 15 si parte con i banchi di prodotti gastronomici e food truck in piazza pace, gonfiabili davanti al Comune, sabato 16 si chiude via Matteotti che ospiterà writers da tutto il mondo per rifare ... bolognatoday.it Da venerdì 15 a domenica 17 maggio a Castel Maggiore è Festa di strada!Da venerdì 15 a domenica 17 maggio via Matteotti con il sottopasso ferroviario e Piazza Pace ospiteranno Food truck, Buskers & Musica, la Festa dei Sapori, il Mercato toscano e una grande Skills Graff ... renonews.it