Judo Trofeo Italia Kata | record di partecipazione a Castel Maggiore

A Castel Maggiore si è svolta l’ultima tappa del Trofeo Italia Kata di judo, con 126 coppie in gara. La competizione ha visto la partecipazione di molti atleti, tra cui un numero crescente di giovani under 18. La manifestazione si è tenuta in un’atmosfera di grande coinvolgimento, attirando appassionati e praticanti da diverse zone. È stata l’occasione per testare le proprie capacità prima degli Europei di Sarajevo.

126 coppie in gara nell’ultima tappa prima degli Europei di Sarajevo. Cresce il movimento, forte presenza anche tra gli Under 18. Si è chiuso a Castel Maggiore il Trofeo Italia di Judo Kata 2026, uno degli appuntamenti di riferimento del calendario nazionale dedicato alla specialità. La manifestazione, andata in scena il 26 aprile al Centro Tecnico Regionale dell’Emilia-Romagna, ha fatto registrare una partecipazione significativa, confermando il trend di crescita del movimento. Sono state infatti 126 le coppie presenti in gara, un dato che evidenzia l’interesse sempre maggiore verso il kata in Italia e il lavoro portato avanti dalle società sul territorio.🔗 Leggi su Sportface.it

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