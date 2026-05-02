Alla Santissima Community Hub primo appuntamento con La santissima domenica — festa analogica

Alla Santissima Community Hub, situata tra i Quartieri Spagnoli e Montesanto di Napoli, si è svolto il primo appuntamento di “La santissima domenica — festa analogica”. L’evento ha previsto l’apertura degli spazi del centro alla città, offrendo un momento di incontro e partecipazione pubblica. La giornata è stata organizzata come un segno di continuità nel percorso di rigenerazione urbana e culturale avviato nel quartiere.

Nel cuore di Napoli, tra i Quartieri Spagnoli e Montesanto, La Santissima Community Hub continua il suo percorso di rigenerazione urbana e culturale aprendo ancora una volta i suoi spazi alla città con La Santissima Domenica — Festa Analogica: una giornata di porte aperte pensata come segno.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate A La Santissima - Community Hub nasce Librissima, spazio dedicato ai libriIl debutto con Predatori libro di Celeste Costantino, poi mercatini, musica e incontri: all’Ex Ospedale Militare la cultura diventa esperienza... A La Santissima Community Hub si inaugura "La Cura", nuova sala di lettura e studio realizzata insieme a L’Arsenale di NapoliSi terrà giovedì 30 aprile alle ore 11:30, presso La Santissima Community Hub in Vico Trinità delle Monache, la conferenza stampa di presentazione de... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A La Santissima Community Hub si inaugura La Cura, nuova sala di lettura e studio realizzata insieme a L’Arsenale di Napoli; Inaugurata La Cura, il nuovo spazio di studio a La Santissima Community Hub di Napoli; Alla Santissima arriva Quant’Arte: la mostra gratis tra arte e fisica quantistica fino al 26 aprile; Napoli ha un nuovo Terzo Luogo - Radio Studio90 Italia. A NAPOLI - Alla Santissima Community Hub il primo appuntamento con La santissima domenica-festa analogicaNel cuore di Napoli, tra i Quartieri Spagnoli e Montesanto, La Santissima Community Hub continua il suo percorso di rigenerazione urbana e culturale aprendo ancora una volta i suoi spazi alla città co ... napolimagazine.com A La Santissima Community Hub si inaugura La Cura, nuova sala di lettura e studio realizzata insieme a L’Arsenale di NapoliSi terrà giovedì 30 aprile alle ore 11:30, presso La Santissima Community Hub in Vico Trinità delle Monache, la conferenza stampa di presentazione de La Cura, una nuova sala di lettura e studio conc ... napolitoday.it Sì è tenuta nella mattinata di giovedì 30 aprile, presso La Santissima Community Hub in Vico Trinità delle Monache, la conferenza stampa di presentazione de “La Cura”, una nuova sala di lettura e studio concepita come “Terzo Luogo” dedicato alla rigener - facebook.com facebook