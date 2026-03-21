Preghiera del mattino 21 Marzo 2026 | affidiamoci a Maria Santissima

Il 21 marzo 2026 si è svolta una preghiera del mattino che ha visto numerose persone affidarsi al Cuore Immacolato di Maria. La preghiera, praticata all’inizio del giorno, ha coinvolto fedeli che hanno espresso il desiderio di trovare in Maria una guida e un sostegno durante le attività quotidiane. L'evento ha rappresentato un momento di preghiera collettiva seguito da molti.

Iniziamo questo sabato affidandoci al Cuore Immacolato di Maria con la preghiera del mattino: sia Lei la nostra luce e sostegno a ogni passo del nostro cammino. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Dio Onnipotente, concedici una fede salda come quella di Abramo. Oggi, vogliamo perseverare nel Tuo insegnamento per diventare Tuoi veri discepoli. Non vogliamo essere schiavi del peccato. Guidaci, o Signore, alla casa del Padre, dove nella libertà Ti ameremo per sempre. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 21 Marzo 2026: affidiamoci a Maria Santissima Articoli correlati Preghiera del mattino 21 Gennaio 2026: “Concedimi costanza nella fede”Il Mercoledì è il giorno della devozione a San Giuseppe:iniziamo con la preghiera del mattino invocando San Giuseppe, custode del Redentore e modello... Preghiera del mattino, 21 Febbraio 2026: “Purifica il mio sguardo”In questo nuovo sabato, ci mettiamo sotto la protezione del Cuore Immacolato di Maria. Tutti gli aggiornamenti su Preghiera del mattino 21 Marzo 2026... Discussioni sull' argomento Triduo Pasquale 2026; Digiuno e preghiera per la pace: da nord a Sud, la mobilitazione della Chiesa italiana; A SCUOLA SULLE ORME DI ROSARIO LIVATINO: AD AGRIGENTO IL CONVEGNO DI PASTORALE SCOLASTICA REGIONALE; Vita dell’oratorio. Preghiera del mattino, 18 Marzo 2026: Fammi amare come ami TuAffida la tua giornata a San Giuseppe con la preghiera del mattino per invocare la sua protezione.e ricevere la sua guida paterna e sicura. lalucedimaria.it Dalla Santa Casa di Loreto preghiera dell’Angelus e del Rosario. Clicca sul link Youtube per aprire la diretta: https://www.youtube.com/watchv=gW-upYJcuSE facebook All'inizio della giornata, affidala al Signore. Recita la #preghiera del mattino su Click To Pray: clicktopray.org/daily x.com