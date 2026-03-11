Alkmaar si alza il sipario | la Tramp-Italy debutta in Coppa del Mondo

A Alkmaar si apre ufficialmente la stagione internazionale del trampolino elastico con il debutto della squadra italiana in Coppa del Mondo. La competizione rappresenta la prima prova importante dell’anno per gli atleti italiani, che si sono presentati sulla pedana per affrontare le prime sfide della stagione. La tappa si svolge nel tradizionale impianto olandese, attirando numerosi atleti da tutto il mondo.

La stagione internazionale del trampolino elastico entra nel vivo con una tappa che vale come “prima verifica” dell’anno per l’Italia. Il circuito di Coppa del Mondo FIG fa infatti tappa il 12 e il 13 marzo ad Alkmaar, in Olanda, secondo appuntamento di peso dopo l’esordio di Baku a fine febbraio. Per la Tramp-Italy è l’occasione di tornare a misurarsi con l’élite del tappeto elastico, mettendo minuti e punteggi in banca in vista di un 2026 che promette di essere ad alta quota tra Europei, World Cup e Mondiali. Il DTN Giuseppe Conciari ha selezionato cinque atleti per la trasferta olandese: Leonard Van Tien Cagnasso (SG Torino), Marco Lavino (Ginnastica Brindisi), Samuele Patisso Colonna (SG Milano), Letizia Radaelli (SG Milano) e Marco Tonelli (Alma Juventus Ginnastica). 🔗 Leggi su Sportface.it

