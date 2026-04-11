Eccellenze del territorio in vetrina Si alza il sipario su Agrivarese

Domani i Giardini Estensi e Villa Mirabello ospiteranno nuovamente Agrivarese, un evento che mette in mostra le eccellenze agricole del territorio. I due spazi si trasformeranno in un grande mercato all’aperto dedicato all’agricoltura e alla connessione tra ambiente urbano e rurale. L’iniziativa si svolge con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali e promuovere il rapporto tra città e campagna.

Domani i Giardini Estensi e Villa Mirabello torneranno a trasformarsi in un grande spazio a cielo aperto dedicato all’ agricoltura e al rapporto tra città e campagna, grazie al ritorno di Agrivarese. L’iniziativa, a ingresso libero, rinnova un appuntamento ormai radicato nel territorio e capace di richiamare ogni anno famiglie, curiosi e operatori del settore, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla filiera corta e alla cultura rurale. Promossa dalla Camera di Commercio insieme al Comune, con il sostegno delle istituzioni regionali e provinciali e la collaborazione delle principali organizzazioni agricole, la manifestazione si propone come un momento di incontro diretto tra produttori e consumatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Eccellenze del territorio in vetrina. Si alza il sipario su Agrivarese Le eccellenze locali in vetrina a Tipicità: "Territorio valorizzato"E’ calato il sipario su ‘Tipicità’ e Cupra Marittima si gode il momento magico grazie al suo territorio e ai suoi personaggi. Si alza il sipario su San Vito Jazz, quattro concerti per altrettante date tutte a marzoSan Vito Jazz festeggia vent’anni di attività con un’edizione speciale, in programma a San Vito al Tagliamento nei quattro sabati del mese di marzo. Temi più discussi: Agrivarese porta le eccellenze del territorio ai Giardini Estensi; A Cavour Terre e Cibo, eccellenze del territorio in vetrina; Eccellenze del territorio in vetrina. Si alza il sipario su Agrivarese; Terre e cibo, a Cavour due giorni con le eccellenze del territorio. Agrivarese porta le eccellenze del territorio ai Giardini EstensiAgricoltori, allevatori e produttori locali presentano le specialità del territorio in una giornata aperta al pubblico e alle famiglie. varesenews.it Morlupo Città dell’Olio 2026: una giornata dedicata all’eccellenza del territorioDomenica 12 aprile 2026, presso il Convento di Santa Maria Seconda, il Comune di Morlupo organizza Morlupo Città dell’Olio 2026, un evento interamente dedicato alla valorizzazione dell’olio e delle ... tiburno.tv #Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicato alle imprese storiche: Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A., nel 500° anniversario. La vignetta riproduce al centro il logo creato per cele - facebook.com facebook #Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicato alle imprese storiche: Acqua S.Bernardo, nel centenario della fondazione. @IPZS @mimit_gov Visita la sezione #Filatelia del nostro sito x.com