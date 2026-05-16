Festa del patrono farmacia ospedaliera chiusa | dove trovare i farmaci

In vista della festa del patrono di Lagosanto, dedicata a San Venanzio e prevista per lunedì 18, il servizio di farmacia ospedaliera del Delta Lagosanto non sarà aperto al pubblico. La chiusura riguarda l’intera giornata e si riferisce esclusivamente al presidio ospedaliero. I cittadini che necessitano di farmaci durante questa giornata dovranno rivolgersi ad altre farmacie della zona o servizi di emergenza. La riapertura è prevista per il giorno successivo, secondo gli orari abituali.

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In occasione della festa del patrono di Lagosanto, San Venanzio, che ricorre lunedì 18, il servizio di farmacia ospedale del Delta Lagosanto sarà chiuso al pubblico. L’Azienda informa che la popolazione potrà comunque rivolgersi agli altri punti farmacia aperti.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rubavano farmaci salvavita dalla farmacia ospedaliera e li rivendevano: 24 persone denunciate a TrevisoDenunciate un totale di 24 persone: si tratta di tre dipendenti dell'Aulss 2 Marca Trevigiana e 21 tra acquirenti e un trasportatore. La farmacia ospedaliera è di nuovo in funzioneInaugurato ieri mattina a Recanati il servizio della farmacia ospedaliera, chiuso nel 2020 all’indomani del Covid. Festa del patrono di Carpi, gli appuntamenti del weekendTorre dell’Uccelliera Sono numerosi gli appuntamenti che, nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 maggio, aprono il programma della Festa del Patrono di Carpi che si celebra mercoledì 20 maggio ... sassuolo2000.it Guida al weekend: musica, Lasagnainfesta e giochi in piazza per la festa del patrono di CarpiMUSICA, LASAGNAINFESTA E GIOCHI IN PIAZZA PER LA FESTA DEL PATRONO DI CARPI Fino al 20 maggio Carpi è in festa per il patrono San Bernardino da Siena. Domenica 17 maggio nel Cortile d’Onore per tutta ... temponews.it