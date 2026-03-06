Rubavano farmaci salvavita dalla farmacia ospedaliera e li rivendevano | 24 persone denunciate a Treviso

A Treviso, 24 persone sono state denunciate per aver sottratto farmaci salvavita dalla farmacia ospedaliera e rivenduti. Tra i denunciati ci sono tre dipendenti dell'Aulss 2 Marca Trevigiana, mentre gli altri coinvolti includono 21 acquirenti e un trasportatore. L’operazione ha portato all’individuazione di un sistema illecito di furti e rivendite di medicinali essenziali.

Denunciate un totale di 24 persone: si tratta di tre dipendenti dell'Aulss 2 Marca Trevigiana e 21 tra acquirenti e un trasportatore. Gli indagati sono accusati di peculato, furto e ricettazione.