Ieri mattina a Recanati è stato riattivato il servizio della farmacia ospedaliera, che era stata chiusa nel 2020 a causa della pandemia. L’apertura segna il ritorno di un servizio fondamentale per i pazienti e il personale sanitario della zona. La struttura, che aveva sospeso le attività oltre tre anni fa, ora riprende il suo ruolo di supporto all'ospedale locale.

Inaugurato ieri mattina a Recanati il servizio della farmacia ospedaliera, chiuso nel 2020 all’indomani del Covid. Consentirà anche ai più fragili e alle persone con difficoltà di movimento di fruire di un presidio strategico senza il bisogno di recarsi fisicamente, come in passato, alla farmacia ospedaliera di Civitanova. Il sindaco Emanuele Pepa ha rimarcato il lavoro svolto dall’amministrazione comunale con la Regione e l’Ast territoriale: "È senza dubbio un grande risultato per la città – ha detto Pepa –. È il primo passo compiuto verso l’attivazione di ulteriori servizi sanitari per la popolazione. Per anni questa è stata considerata una realizzazione impossibile: in realtà sono bastate buona volontà, determinazione e capacità di dialogo per superare le difficoltà". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La farmacia ospedaliera è di nuovo in funzione

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