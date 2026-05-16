Ferrari presenta la nuova One-Off HC25

Ferrari ha annunciato negli Stati Uniti la presentazione di una vettura unica, la HC25, realizzata all’interno del programma Progetti Speciali. La casa di Maranello ha mostrato il modello, che si distingue per essere un’esclusiva One-Off, ovvero una vettura prodotta in un solo esemplare. Tale progetto si inserisce nella strategia di Ferrari di creare modelli personalizzati e limitati, destinati a un pubblico selezionato. La presentazione si è svolta in un evento dedicato, senza ulteriori dettagli sulla produzione o sul design.

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(Adnkronos) – Ferrari svela negli Stati Uniti la nuova Ferrari HC25, esclusiva vettura appartenente al programma Progetti Speciali della Casa di Maranello. Disegnata dal Ferrari Design Studio sotto la direzione di Flavio Manzoni, la HC25 nasce sulla piattaforma della Ferrari F8 Spider, ultima spider Ferrari con motore V8 turbo non elettrificato in posizione centrale-posteriore. La vettura si inserisce nel segmento più esclusivo della gamma Ferrari, quello delle One-Off realizzate su richiesta del cliente, con un livello di personalizzazione unico. Secondo il Cavallino Rampante, la HC25 rappresenta idealmente il punto di raccordo tra la tradizione delle sportive V8 a motore centrale-posteriore e il nuovo corso stilistico inaugurato da modelli come Ferrari F80 e Ferrari 12Cilindri. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ferrari HC25 One-off Sullo stesso argomento Ferrari HC25: la nuova one-off del Cavallino nata per gli UsaDurante i Ferrari Racing Days al Circuit of the Americas, la casa di Maranello ha tolto i veli a una nuova one-off. Ecco la roadster HC25, una nuova Ferrari One-Off svelta negli Stati UnitiSono stati tolti i veli a una nuova Ferrari della serie One-Off appartenente al programma Progetti Speciali, la HC25 nell’ambito dei Ferrari Racing... Ferrari HC25, one-off a cielo aperto senza compromessi. Basata sulla F8 Spider, reinterpreta il concetto di scoperta a motore centrale-posteriore #ANSAmotori #ANSA x.com Ferrari HC25 revealed as new One-Off based on F8 Spider reddit Ferrari presenta la nuova One-Off HC25Ferrari svela negli Stati Uniti la nuova Ferrari HC25, esclusiva vettura appartenente al programma Progetti Speciali della Casa di Maranello. Disegnata dal Ferrari Design Studio sotto la direzione di ... adnkronos.com Ecco la roadster HC25, una nuova Ferrari One-Off svelta negli Stati UnitiQuesta One-Off si può leggere come un trait d’union ideale che da un lato conclude la storia della iconica piattaforma V8 a motore centrale-posteriore e dall’altro si proietta nel corso avveniristico ... modenatoday.it