Una nuova vettura unica è stata presentata nel segmento delle auto di alta gamma, progettata esclusivamente per il mercato statunitense. Si tratta di un modello realizzato attraverso il programma Special Projects, con una produzione limitata e personalizzata. La vettura monta un motore V8 bi-turbo, sviluppato appositamente per questa versione. La sua creazione rientra in un progetto di produzione di esemplari uno a uno, senza piani di commercializzazione di massa.

Durante i Ferrari Racing Days al Circuit of the Americas, la casa di Maranello ha tolto i veli a una nuova one-off. Ovvero, un progetto esclusivo realizzato in un unico esemplare su volontà del proprio facoltoso committente, come da prassi quando si parla del programma Special Projects di Ferrari. La base meccanica scelta è quella della F8 Spider, ovvero l'ultima scoperta del Cavallino con un V8 non elettrificato in posizione posteriore centrale, prima del passaggio ad un'architettura V6 ibrida con la 296 Gts. Le prestazioni sono l'unico elemento in comune con la propria vettura di derivazione: 720 Cv, 770 Nm e accelerazione da 0 a 100 kmh in 2,9 secondi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari HC25: la nuova one-off del Cavallino nata per gli Usa

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Ferrari HC25, l’ultima V8 senza compromessi La nuova Ferrari One-Off!

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