Ferrari HC25 la fuoriserie esclusiva che traghetta Maranello nel futuro – FOTO

Ferrari ha presentato la HC25, un modello unico realizzato dalla divisione “Progetti Speciali”. La vettura, denominata anche fuoriserie, è un’esemplare singolo e non previsto in produzione. La HC25 rappresenta un prototipo che combina caratteristiche di design e tecnologia avanzata, sviluppato specificamente per un cliente esclusivo. La presentazione è avvenuta attraverso alcune immagini che mostrano i dettagli della vettura, senza indicazioni di ulteriori versioni o produzioni future.

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‹ › 1 4 ferrari HC25. ‹ › 2 4 ferrari HC25. ‹ › 3 4 ferrari HC25. ‹ › 4 4 ferrari HC25. Si chiama HC25 l’ultima nata in casa Ferrari ed è una vettura One-Off, ovvero un esemplare unico messo a punto dalla divisione “Progetti Speciali” del Cavallino. L’auto, disegnata dal Ferrari Design Studio sotto la direzione di Flavio Manzoni, sfrutta la base tecnica della F8 Spider, da cui eredita il celebre motore V8 biturbo centrale-posteriore da 720 cavalli di potenza. “La particolarità principale della HC25 è rappresentata dalla volontà di reinterpretare le forme e i codici estetici delle spider Ferrari a motore centrale-posteriore con uno sguardo dirompente sul futuro “, spiegano da Maranello: “Lo stile della HC25 rimane voluttuoso e sensuale, esprimendo in corrispondenza delle ruote le muscolosità tipiche dei modelli Ferrari”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ferrari HC25, la fuoriserie esclusiva che traghetta Maranello nel futuro – FOTO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ferrari HC25: la nuova one-off del Cavallino nata per gli UsaDurante i Ferrari Racing Days al Circuit of the Americas, la casa di Maranello ha tolto i veli a una nuova one-off. Ferrari Legacy Tour, in piazza a Maranello la leggendaria 275 GTB4Venerdì 8 maggio arriva a Maranello il Ferrari Legacy Tour, l'evento che celebra le vetture più iconiche del Cavallino Rampante. Ferrari HC25, l'ultima one-off V8 fa a meno dell'ibridoE' stata presentata a Austin, nella cornice dei Ferrari Racing Days, la fuoriserie con motore turbo 8 cilindri, commissionata da un cliente e con numerosi dettagli unici ... auto.it La nuova Ferrari unica al mondo è una Spider V8 e si chiama HC25La Ferrari HC25 debutta ad Austin come esclusiva one-off basata sulla F8 Spider: design futuristico e ultimo V8 spider non elettrificato. it.motor1.com