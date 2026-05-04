Ferrari Legacy Tour in piazza a Maranello la leggendaria 275 GTB4

Venerdì 8 maggio, Maranello ospiterà il Ferrari Legacy Tour, un evento dedicato alle auto più rappresentative del marchio. In piazza sarà presente la Ferrari 275 GTB4, considerata una delle vetture più leggendarie della casa automobilistica. L'iniziativa raccoglie modelli storici e permette ai visitatori di ammirare da vicino alcune delle vetture che hanno scritto la storia del Cavallino Rampante.

Venerdì 8 maggio arriva a Maranello il Ferrari Legacy Tour, l'evento che celebra le vetture più iconiche del Cavallino Rampante. Il Legacy Tour è un evento annuale dedicato alla guida e alla celebrazione di modelli storici di Ferrari attraverso dei paesaggi mozzafiato. L'edizione di quest'anno.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate WEC, Ferrari svela la livrea della 499P 2026 a MaranelloFerrari ha presentato nel Museo di Maranello la livrea della 499P che correrà nel FIA World Endurance Championship 2026. Ferrari Luce: Ive e il design rivoluzionario per la prima elettrica di Maranello. Sfida tra tradizione e innovazione.Ferrari Luce: Jony Ive e l'Ansia per la Rivoluzione Elettrica di Maranello La presentazione, prevista per maggio, della prima auto completamente... Contenuti di approfondimento Ferrari Legacy Tour 2026, le 275 tornano sulle strade italianeDal 6 all’8 maggio il Ferrari Legacy Tour riunisce 33 esemplari di 275 GTB, GTS e GTB4 tra Umbria, Toscana e Maranello. Il Ferrari Legacy ... affaritaliani.it UN TOUR IN ONORE DEI 30 ANNI DELLA F50Quest’anno la supercar realizzata per celebrare il 50° anniversario di Ferrari spegne trenta candeline. Quale modo migliore, dunque, per rendere omaggio a questo importante traguardo se non un viaggio ... ferrari.com