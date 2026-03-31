Durante un normale controllo su strada, un uomo di 28 anni di origini tunisine è stato trovato in possesso di cocaina mentre era in bicicletta. Alla richiesta di fermarsi, ha tentato di scappare e ha morso un agente nel tentativo di evitare l’intervento. L’uomo è stato poi arrestato e condotto in carcere.

Il giovane, fermato dalla Squadra Volante in sella a una bicicletta risultata rubata, aveva già sulle spalle un ordine di espulsione dal territorio nazionale Un normale controllo su strada si è trasformato in un violento corpo a corpo che è costato il carcere a un ventottenne di origini tunisine. Nel pomeriggio di giovedì scorso, 26 marzo, gli agenti della Polizia di Stato di Modena hanno arrestato il giovane al termine di un movimentato episodio avvenuto lungo via delle Suore. Erano da poco passate le 16.15 quando una pattuglia della Squadra Volante ha notato il ventottenne che transitava in sella a una bicicletta, decidendo di fermarlo per una verifica di routine. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Fermato in bici con la cocaina, morde un poliziotto per scappare: in carcere 28enne

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