Tensione alla stazione di Como Lago 32enne fermato per un controllo insulta e aggredisce gli agenti

A Como Lago, durante un controllo in stazione, un uomo di 32 anni è stato fermato dalla Polizia. Dopo essere stato identificato, ha insultato gli agenti e li ha aggrediti. La polizia ha quindi denunciato l’uomo per resistenza e violenza nei confronti di pubblici ufficiali. L’episodio si è concluso con l’intervento degli agenti e la segnalazione dell’uomo alle autorità competenti.

Una denuncia per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio a Como. Un 32enne algerino, senza fissa dimora e privo di documenti, è stato fermato dagli agenti della Squadra Volante nei pressi della stazione “Como Lago” e successivamente denunciato per aver opposto resistenza e aggredito i poliziotti durante il controllo. L’uomo è stato inoltre sanzionato per aver violato il divieto di dimora nel comune e nella provincia di Como. Tensioni alla stazione di Como Il controllo e la reazione violenta L'accompagnamento in Questura e gli accertamenti...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tensione alla stazione di Como Lago, 32enne fermato per un controllo insulta e aggredisce gli agenti Notizie correlate Violenza alla stazione di Formia, una donna aggredisce gli agenti della PolferNei suoi confronti è scattato un Dacur, provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, della durata di un anno. Fermato per un controllo aggredisce agenti della Polizia locale e carabinieriMantova, 12 febbraio 2026 - Prima l’aggressione a un agente della polizia locale poi ai carabinieri e infine una folle furia una volta portato in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sbaglia treno per Como Lago e finisce in deposito: due ore da sola, filma tutto. La storia di Chiara diventa virale; Tensione fuori dal Sinigaglia dopo la partita; Svincoli e corsie, lavori ogni notte sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. Tensione alla stazione di Como Lago, 32enne fermato per un controllo insulta e aggredisce gli agentiUn 32enne algerino è stato denunciato dalla Polizia a Como per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo un controllo in stazione. virgilio.it Aggredisce gli agenti alla stazione Como Lago: denunciato 32enneGià destinatario del divieto di dimora, ha dato in escandescenza durante un controllo e si è scagliato contro la polizia ... ciaocomo.it Pronti per il prossimo weekend sul lago di Como - facebook.com facebook