Nuovo episodio di violenza alla Dogaia, dove un uomo è stato ferito al volto con una lametta. Durante un intervento, sono stati trovati altri cinque telefoni cellulari e circa 250 grammi di droga, principalmente hashish. La polizia ha sequestrato la sostanza e i dispositivi, mentre proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e il contesto legato a questa vicenda. Non sono stati ancora resi noti ulteriori aggiornamenti sulle persone coinvolte.

Prato, 16 maggio 2026 – Altri cinque telefoni cellulari e droga per quasi 250 grammi, per lo più hashish a parte 11 grammi di cocaina, sono stati sequestrati all’interno del carcere della Dogaia nel corso di nuove perquisizioni effettuate dalla polizia penitenziaria che hanno riguardato l’intero reparto alta sicurezza e aree dell’istituto. Si è verificata anche un’aggressione a un detenuto marocchino: un recluso suo connazionale lo ha ferito con un lametta, procurandogli un taglio dalla bocca all’orecchio, per essersi rifiutato di prestarsi a portare droga rientrando da un permesso premio. È quanto ha reso noto il procuratore Luca Tescaroli in una nota. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ferito in volto con una lametta, nuovo episodio violento alla Dogaia. Trovati altri cellulari e droga

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