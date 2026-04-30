A Prato, nel carcere della Dogaia, si continuano a registrare episodi di spaccio e traffico di sostanze illegali. Sono stati trovati cellulari tra i detenuti, alcuni dei quali utilizzati per gestire profili TikTok. La situazione rimane irrisolta, con problemi di illegalità ancora presenti all’interno della struttura. La presenza di dispositivi elettronici e attività illecite rappresentano una sfida costante per le autorità penitenziarie.

Prato, 30 aprile 2026 – Spaccio, illegalità e cellulari con i quali i detenuti, tra le altre cose, gestivano profili TikTok. Ancora problemi all’interno del carcere della Dogaia di Prato, dove in base ad una nota della Procura viene descritto un quadro di criticità diffusa e di vulnerabilità strutturale che, nonostante ripetuti interventi, appare ancora lontano dall’essere risolto. perquisizioni detenuti carcere dogaia blitz Un mini smartphone nel muro. L’ultimo episodio risale al 28 aprile scorso, quando gli investigatori hanno rinvenuto due telefoni cellulari accuratamente nascosti all’interno della struttura. Un mini smartphone era occultato in un incavo ricavato sotto uno scrittoio in una cella della sezione di media sicurezza, mentre un secondo dispositivo era stato nascosto in una botola tecnica tra due camere di detenzione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Droga, cellulari e TikTok: ancora problemi alla Dogaia. “La situazione del carcere non è ancora risolta”

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