Feltre | fermato il latitante per droga e immigrazione dopo la fuga

A Feltre, i carabinieri hanno catturato un uomo ricercato, latitante da tempo, coinvolto in reati legati a droga e immigrazione. Durante un servizio di pattugliamento, lo hanno individuato e fermato. L’uomo era stato condannato definitivamente per reati di traffico di sostanze stupefacenti e per aver violato le norme sull’immigrazione. La sua fuga era durata diversi mesi, fino all’intervento delle forze dell’ordine che lo hanno rintracciato e arrestato.

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? Punti chiave Come hanno fatto i carabinieri a individuare il latitante durante il pattugliamento?. Quali reati specifici avevano portato alla condanna definitiva dell'uomo?. Dove è stato trasferito il ricercato dopo l'arresto nel Feltrino?. Perché il profilo del soggetto ha insospettito subito i militari?.? In Breve Fermo avvenuto martedì 12 maggio durante pattugliamento dell'Aliquota Radiomobile nel Feltrino.. Reati commessi nel 2023 riguardano immigrazione clandestina e violazioni normativa stupefacenti.. Soggetto trasferito presso la Casa Circondariale di Baldenich nel bellunese.. Ordine di carcerazione emesso originariamente dalla magistratura di Pordenone. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Feltre: fermato il latitante per droga e immigrazione dopo la fuga ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inseguimento nella notte sulla Domiziana: fermato 21enne con droga dopo fuga ad alta velocitàNotte movimentata lungo la via Domiziana a Mondragone, dove un normale servizio di controllo si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione. Arcella, arrestato il 45enne latitante dopo la fuga violenta? Cosa scoprirai Dove si stava nascondendo il latitante durante l'operazione della Squadra Mobile? Come ha fatto il ricercato a evitare gli agenti...